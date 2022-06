Portiere Lazio, Turci: «Serve profilo importante, Gollini sarebbe un gran colpo»

Il giornalista Turci ha parlato del calciomercato della Lazio, in particolar modo della ricerca del portiere da parte dei biancocelesti

Il giornalista Tommaso Turci, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato del calciomercato biancoceleste in particolar modo della ricerca di un nuovo portiere.

LE PAROLE – «Strakosha ha finito il suo ciclo, ma in Serie A ci sono tanti portieri italiani importanti pronti per il grande salto come Silvestri, Vicario e Gollini nonostante abbia avuto poco spazio al Tottenham. Può essere un colpo di prospettiva visto che è un classe ’95. La Lazio deve prendere un profilo importante visto che giocherà in Europa e vuole continuare ad essere protagonista. Si tratta di un ruolo estremamente delicato».