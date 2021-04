Numeri 1 cercasi, in porta si cambia. Lazio su Montipò se Strakosha partirà

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il valzer dei portieri per la prossima stagione. La Lazio insiste per Montipò, ma dipende da Strakosha

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione portieri in Serie A in vista della prossima stagione. C’è spazio anche per la Lazio, con Strakosha dato in partenza, attirato da sirene straniere.

In caso di partenza dell’albanese, Tare ha già pronto il sostituto: si tratta di Montipò, portiere del Benevento che sta disputando un’ottima stagione.