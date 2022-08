Portiere Lazio, nessuna chance per Meret: due club su di lui

Calciomercato Lazio: nessuna possibilità che Meret si avvicini alla Lazio. Il portiere piace ad altri due club

Con l’arrivo di Kepa al Napoli sempre più vicino, le porte della titolarità starebbero nuovamente chiudendo per Alex Meret che adesso meditato di andare via. Per il portiere si era fatto anche il nome della Lazio, nel caso in cui non dovesse arrivare Provedel, ma non ci sarebbe alcuna chance di vederlo in biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, se Meret dovesse essere ceduto dal Napoli per lui ci sarebbero due strade: il Torino in Serie A e il Leicester in Premier League.