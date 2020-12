Porrini: «Spero che Strakosha torni il numero uno, è solo un momento»

L’ex calciatore e attualmente vice allenatore dell’Albania Porrini parla di Strakosha e del suo momento. Le parole

L’attuale vice allenatore dell’Albania Sergio Porrini ha parlato a TMW Radio: le sue parole su Strakosha e sul suo momento alla Lazio.

«Ha avuto delle difficoltà dal punto di vista fisico, ha avuto il Covid e non è mai facile poi quando si rientra ritrovare subito la titolarità. Credo che sia solo un momento. Anche Reina non mi è sembrato così fenomenale, soprattutto contro in Champions. Spero che Strakosha possa tornare il numero uno, per la Lazio e per se stesso. Non deve demoralizzarsi ma allenarsi come sempre. L’unica preoccupazione è che quando in passato ho visto tanta concorrenza in porta, alla fine non ha fatto bene a nessuno. Il ruolo del portiere è particolare e serve molta chiarezza sui ruoli».