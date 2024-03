Porrini: «Motta sta facendo veramente bene col Bologna. Sarri, ricordo che…». Le parole dell’ex giocatore

L’ex difensore bianconero Sergio Porrini ha commentato ai microfoni di Tuttosport, l’ipotesi di un trasferimento di Thiago Motta sulla panchina juventina, ha preso ad esempio le esperienze precedenti dell’attuale tecnico della Lazio, Sarri, e di Andrea Pirlo con lo scopo di invitare tutti alla cautela:

PAROLE– «Motta sta facendo veramente bene col Bologna. Giocano un grande calcio: si vede che ci sono delle idee, ma bisogna stare calmi. Un conto è allenare in provincia, un conto un top club come la Juve. Quando il club bianconero ha cambiato in passato per cercare di vincere attraverso il gioco come Sarri e Pirlo, sono arrivate stagioni fallimentari. Tanto che si è tornati all’usato sicuro Allegri, che però non ha prodotto i frutti sperati ».