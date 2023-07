Ponciroli: «Io penso che Sarri non sia contento. Vi spiego il perché». Le parole del conduttore radiofonico

Ai microfoni di TMW Radio il conduttore radiofonico Fabrizio Ponciroli, ha parlato anche degli umori che serpeggiano in casa Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Io penso che Sarri non sia contento. Ha perso Milinkovic Savic e ancora non è stato rimpiazzato. Per il tecnico sarà difficile ricostruire la squadra senza il serbo. Io credo che la Lazio abbia anche un altro problema e si chiama Immobile. L’età avanza, i problemi fisici sono più frequenti e bisogna cominciare a ragionare per il prossimo futuro ».