Politica, il centrodestra vorrebbe puntare su Lotito come sindaco di Roma

Secondo Leggo il centrodestra vorrebbe puntare sul presidente della Lazio, Lotito, come nuovo sindaco di Roma

Secondo la testata Leggo, il centrodestra starebbe pensando a Claudio Lotito come nome nuovo da proporre per la candidatura di sindaco di Roma. Il diretto interessato inoltre non ha mai disdegnato il mondo della Politica, come da lui stesso espresso proprio ai microfoni di Leggo qualche tempo fa: «Ho un grande senso civico. Ho una visione della Repubblica di Platone dove tutti quelli che potevano dare un contributo si dovevano mettere a disposizione della comunità»

Quella che è solo un ipotesi potrebbe tramutarsi in qualcosa di concreto ma l’idea in ogni caso esiste, visto che molti esponenti di Forza Italia sarebbero favorevoli a questa soluzione. D’altro canto è palese il fatto che sia presente un’avversione nei confronti di Lotito da parte della Lega.