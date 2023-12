Poli: «Thiago Motta alla Lazio? Dico no perchè il lavoro di Sarri non è da buttare via»

Poli, l’ex calciatore analizza la situazione delicata della Lazio e si sofferma sul comandante e rilascia queste parole

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato l’ex calciatore Fabio Poli, il quale rilascia queste dichiarazioni sulla Lazio. Le sue parole

PAROLE – Io la Lazio ce l’ho cuore. I tifosi mi hanno trattato in un modo eccezionale. Io credo che Thiago Motta in questo momento potrebbe allenare qualsiasi squadra. Non so se la Lazio sarà una sua idea e sarà una contendente per lui. Sarri non sta facendo benissimo e come ci aspettavamo. Va detto, però, che il gioco di Sarri non va buttato via. Le idee di un allenatore le devono mettere in atto i giocatori