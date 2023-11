Poli su Sarri: «Credo che quest’anno sia in difficoltà e che senta la mancanza di Milinkovic»

Poli, l’ex calciatore ai microfoni di Tmw ha parlato della sfida di domani tra Bologna e Lazio e su Sarri e Milinkovic

Alla vigilia della delicata sfida tra Bologna-Lazio, ha parlato l’ex calciatore Fabio Poli, il quale si esprime sulla partita e non solo

PAROLE – Il Bologna poteva avere anche 4 punti in più, è una sorpresa ma la società ha lavorato veramente bene, fa un bel calcio. Credo sarà una bella partita

SARRI E THIAGO MOTTA – Sono due allenatori con le loro filosofie. Thiago Motta è nuovo, Sarri sta faticando e credo che si senta la mancanza di Milinkovic. Credo che farà fatica ad andare avanti in Champions

IMMOBILE – Ha fatto talmente tanti gol che trovare un sostituto è impossibile. Se sarà dall’inizio o in corsa lo sa solo Sarri, ma non è facile quando ci sono momenti così

OBIETTIVI BOLOGNA E LAZIO – Spero che il Bologna possa pensare in grande, magari l’Europa. La Lazio ha qualcosa in più ma non credo che anche quest’anno possa arrivare in Champions