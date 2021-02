Poli: «Una caratteristica del Cagliari può aiutare la Lazio»

Poli, ex giocatore della Lazio, ha parlato in vista della sfida contro il Cagliari. Le sue parole sul match

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto l’ex biancoceleste Fabio Poli: le sue parole su Lazio-Cagliari.

«Di Francesco ha buone idee, ma se non vengono interpretate bene dai calciatori bisogna riflettere. I risultati non gli stanno dando ragione. Che partita mi aspetto? Sulla carta sarà una gara interessante, la mentalità offensiva del Cagliari può essere d’aiuto per la Lazio, che può far male ai sardi. Potrebbe essere un match spettacolare magari con tanti gol».