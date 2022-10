Poli: «Arbitraggio assurdo, non è stato all'altezza. Su Immobile...»

L’ex biancoceleste Fabio Poli ha parlato a Lazio Style Radio del pareggio contro lo Sturm Graz. Le sue dichiarazioni

ARBITRAGGIO – «Episodio determinante, la Lazio non aveva rischiato nulla fino a quel momento. Poi naturalmente la partita è cambiata. Non si può espellere Lazzari in quel modo visto che abbiamo a disposizione il Var. L’episodio ha dell’assurdo. Non l’ha nemmeno toccato, anzi è il giocatore austriaco che va a franargli addosso. L’arbitro è stato inadeguato e non all’altezza».

IMMOBILE – «Partita molto molto importante. Immobile da elogiare sempre per ciò che fa. Bisogna però elogiare anche altri giocatori come Milinkovic e Pedro. In generale nessuno può essere valutato sotto la sufficienza. Sono molto contento perché la Lazio nel complesso ha giocato bene nonostante più di qualche cambio in formazione. A prescindere da come andrà è bello vedere una squadra che gioca e che ha un’anima».