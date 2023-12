Pochesci a Commisso: «Dovrebbe vivere di più la Fiorentina e Firenze come fa Lotito con la Lazio»

Pochesci, l’ex allenatore analizza la situazione della Fiorentina e parlando di Commisso cita il presidente della Lazio

PAROLE – Lotito sta dentro al sistema. Il suo lavoro è vivere la Lazio, mentre altri presidenti hanno altre priorità. Lotito decide tutto lui alla Lazio. Magari a Firenze Commisso, che è un grande presidente, non ha la presenza quotidiana come Lotito. Se Commisso riuscisse a vivere più la città e il sentimento dei tifosi diventerebbe più cattivo nel voler trattenere i calciatori. La Fiorentina rispetto a tante altre società ha però costruito un centro sportivo importante come base per il futuro. Questo è molto importante perché lavorare sulle strutture è fondamentale