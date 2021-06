Player Of The Season Lazio, se la giocano Immobile e Milinkovic VIDEO

Player Of The Season Lazio, c’è posto solo per un vincitore. La finale è tra Ciro Immobile e il Sergente Milinkovic

Chi sarà il Player Of The Season della Lazio? Il cerchio si stringe attorno a due protagonisti indiscussi della formazione biancoceleste: Ciro Immobile e Sergej Milinkovic. Per il primo 20 gol e 6 assist, per il secondo 7 gol e 9 assist. Una stagione molto positiva per entrambi, che ora si giocano il premio di MVP della stagione.

Il club ha dedicato ai due un video sui canali ufficiali.