Platini: «Il mondo arabo meritava Qatar2022, votai anche per i Mondiali in Marocco»

L’ex presidente della Uefa, Michel Platini, intervistato a France Info, si è espresso sui Mondiali in Qatar nel 2022

L’ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, è stato intervistato da France Info, esprimendosi sui Mondiali in Qatar, in programma nel 2022: «Io volevo lo sviluppo del calcio, ho votato per il Mondiale in Marocco del 2018 e ho ideato l’edizione itinerante dell’Europeo 2020. Il mondo arabo ha perso 5 o 6 volte la possibilità di organizzare una kermesse simile, lo meritava anche per la spinta che queste terre possono dare».