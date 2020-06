Pizzul, lo storico radiocronista ha espresso la sua opnione sulla lotta scudetto tra la Lazio di Inzaghi e la Juve di Sarri

Bruno Pizzul sulle colonne di Leggo ha espresso la sua opinione su chi la spunterà nella corsa scudetto tra Lazio e Juventus.

«La Lazio deve provare a fare il colpaccio, anche se ritengo che la Juventus rimanga leggermente avvantaggiata, non tanto per il punticino che ha in più in classifica, quanto per la maggiore abitudine ad affrontare determinati tipi di situazioni».