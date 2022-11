Pizzul: «Adani? C’è una cosa che devo ammettere gli invidio»

Pizzul esprime il suo parere su Daniele Adani il quale in questi giorni è stato molto criticato per il suo stile durante le telecronache

A far discutere in questi ultimi giorni è stato il commento tecnico di Daniele Adani durante Argentina-Messico. Ai microfoni di Rai 2 è intervenuto Bruno Pizzul il quale esprime il suo parere sulla vicenda.

ADANI – «Devo ammettere una certa invidia per il suo entusiasmo, per quanto gli piace quello che fa. Io quando facevo le telecronache ero un po’ come con voi adesso, che guardo continuamente l’orologio perché vorrei andare a fare una pennichella. Io in telecronaca non vedevo l’ora che finisse la partita»