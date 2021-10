Pittaccio riabraccia Santoro «Ecco cosa significa essere capitano» – FOTO

Francesca Pittaccio, attaccante della Lazio Women, tramite un post social ha riaccolto a braccia aperte il capitano della squadra Santoro

Nonostante le sconfitte e i risultati non siano dalla sua parte il gurppo squadra della Lazio Women è più unito che mai. Contro il Pordenone è arrivata la sesta sconfitta consecutiva ma la squadra è comunque stata difesa sui social da Martina Santoro, capitano messo fuori rosa sotto la gestione Morace.

Francesca Pittaccio, attraveso il suo prifilo Instagram ha dato il bentrnato in squadra alla numero 13 biancoleste: «Un capitano non è una fascia sul braccio. Un capitano, il mio capitano, è entrare in campo ed avere l’assoluta certezza di essere al posto giusto. Mi sei mancata Cap».