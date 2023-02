Pittaccio: «Questa vittoria vale tantissimo per l’impegno che ci mettiamo»

Pittaccio, la calciatrice biancoceleste interviene ai microfoni di Lazio Style analizzando il match vinto contro il Brescia

Ad analizzare la rocambolesca vittoria di ieri contro il Brescia per la Lazio Women, ci pensa Pittaccio la quale rilascia a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – «Il gol è stata un’emozione indescrivibile, penso sia il sogno di tutti rientrare da uno stop fisico e andare subito in rete. Ottenere i tre punti oggi per noi era fondamentale sia per la nostra crescita che per l’obiettivo finale. Siglare il 3-4 definitivo dopo che eravamo sotto di due gol all’intervallo è stato bellissimo, abbiamo compiuto la rimonta con tanta fame e lavoro di gruppo.»

«Questa vittoria vale tantissimo, vale l’impegno che ogni giorno mettiamo in allenamento. È un successo di gruppo frutto della nostra determinazione che conta sicuramente più dei classici tre punti.»

«Personalmente, è un gol importante che voglio dedicare a tutte le persone che mi sono sempre vicine, soprattutto quando qualcosa non va. Sono felice di essere tornata in campo per aiutare la squadra a conquistare questi tre punti»