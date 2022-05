Maurizio Pistocchi ha parlato ai microfoni di Radiosei della squadra di Sarri: ecco le dichiarazioni del giornalista

«La Lazio di quest’anno non è stata sarriana. E’ stata un incrocio dovuto al fatto che si sia dovuto adattare ai calciatori che aveva. Esattamente com’è successo alla Juve. Per me la Lazio non è una squadra di Sarri né in difesa e né in attacco. Ora sarebbe il momento di fare mercato per costruire la squadra di Sarri. Mi aspettavo qualcosa di più dalla Lazio: una maggiore identità dal punto di vista tecnico. Il lavoro di Sarri si è visto al Chelsea e si è visto nella Juve, mentre nella Lazio l’ho visto poco e a sprazzi. Sarri nella Lazio ha trovato un’idea di gioco diversa che la squadra seguiva da 5 o 6 anni e far cambiare questa idea a giocatori avanti con l’età, è davvero difficile. Ecco perché servono giocatori funzionali per la prossima stagione».