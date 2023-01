Piscedda su Sarri: «Ci sono due tipologie di allenatori»

Massimo Piscedda, ex calciatore, ha parlato degli allenatori del campionato, e ha espresso il suo parere anche sul tecnico biancoceleste. Le sue parole

PAROLE– «Confronto tra Sarri, Inzaghi e Pioli? Ci sono due tipologie di allenatori, quella del saper fare e di quella del saper far fare. La seconda è quella che ha più conoscenze, quella di istruzione, quella più rappresentata da Sarri. A modo loro sono tre tecnici di livello, non farei classifiche, la cosa importante è fare risultati. Il più bravo è quello che vince di più. C’è una sola squadra in Italia, in questo momento, che è completa in ogni reparto, che gioca bene e fa punti. E’ il Napoli»