Piscedda: «Niente alibi, la Lazio deve andare in Europa League»

L’ex biancoceleste Piscedda ha parlato della lotta per l’Europa League in cui è invischiata anche la Lazio

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha parlato della lotta per l’Europa League in cui è invischiata anche la squadra di Sarri.

EUROPA LEAGUE – «La Lazio deve entrare in Europa League, il calendario lo permette e non ci sono alibi. Nelle prossime due gare con Spezia e Sampdoria devono arrivare sei punti. Se sei una squadra forte devi perseguire il tuo obiettivo senza la scusa della ricostruzione».

MERCATO – «Milinkovic? Bisogna sempre vedere chi arriva al suo posto. Puoi comunque alzare la qualità della squadra cedendo, ma se lo vendi solo perché ti servono i soldi è un altro conto. Per la Lazio Milinkovic vale tantissimo, un nove, ma se con la sua cessione ne prendi 3 che valgono sette va bene lo stesso. Affare Romagnoli, ma voi siete sicuri che lui voglia davvero venire alla Lazio? Sono i soldi che fanno la differenza, il resto lascia il tempo che trova».