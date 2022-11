Piscedda: «Luka Romero una bellezza, mentre Cancellieri e Marcos Antonio...»

L’ex Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la vittoria della Lazio contro il Monza: le sue parole

Per i microfoni di Radiosei, l’ex Piscedda ha commentato la gara di ieri della Lazio contro il Monza:

«Luka Romero non ha grande fisicità, ma ha rapidità e primo controllo che gli permette di aggirare gli avversari, deve crescere ma è una bellezza da vedere. Faccio i complimenti anche a Sarri che ha avuto le intuizioni giuste e, nonostante Marcos Antonio e Cancellieri non siano ancora quelli che potevamo aspettarci, li ha fatti giocare ed ha vinto. Per quanto riguarda il brasiliano pesa molto la mancanza di fisicità, in Italia si fa sentire».