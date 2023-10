Piscedda: «L’idea di vedere Insigne alla Lazio mi piace. Ecco perché». Le parole dell’ex giocatore

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei parlando di Immobile, in chiave Nazionale, e del possibile arrivo di Insigne in biancoceleste. Le sue parole:

PAROLE– «Riguardo Immobile devo dire che Spalletti ha diritto a decidere come meglio crede. Ad esempio è pieno di giocatori che vengono convocati e non giocano mai. E’ sempre accaduto. La fascia di capitano non è la garanzia di giocare titolare a vita. Ora Immobile non sta bene e giustamente valuta altri giocatori, Ora è inutile creare polemiche. Quando sarà al top lo valuterà e lo convocherà senz’altro. L’idea di vedere Insigne alla Lazio mi piace ad esempio come sostituto di Pedro».