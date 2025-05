Piscedda: «La Lazio ha segnato subito, poi si è difesa bene e ha gestito il risultato. Ora deve battere la Juve». Le parole dell’ex giocatore

Piscedda ha parlato a Radio Laziale della sfida tra Empoli e Lazio.

PAROLE– «Meglio giocar male e vincere, che giocar bene e perdere. Io non discuterei tanto sulla prestazione, la Lazio ha segnato subito, poi si è difesa bene e ha gestito il risultato. La superiorità numerica non ti porta in automatico a fare due o tre gol, il secondo tempo non è stato brillantissimo, ma ci può stare. Ho visto una Lazio un po’ anestetizzata, ma per colpa sua, non di certo dell’Empoli. Ora deve battere la Juve e continuare a lottare per un posto in Champions League »