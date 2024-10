Piscedda: «C’è stata un’ingiustizia. Il VAR è colpevole della sconfitta della Lazio»

Le parole del tecnico, Piscedda, sulla gara tra Juve e Lazio. Ecco le sue impressioni

Massimo Piscedda, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per parlare delle polemiche di Juventus – Lazio. Ecco le sue parole

PAROLE– «C’è stata un’ingiustizia, Juventus avvantaggiata dall’espulsione. Il VAR è colpevole della sconfitta della Lazio, errore pacchiano che la dice lunga su cosa fanno lì dentro. Se fosse andato a vederlo sarebbe stata un’altra cosa. Concordo al 100% con le dichiarazioni di Fabiani. La Lazio ha fatto una bella prova, soprattutto mentalmente. Per me dentro la sala VAR dovrebbe esserci anche un ex giocatore, per far capire meglio le dinamiche »