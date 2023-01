Piscedda: «La Lazio bada a non scoprirsi troppo, tanto sa che prima o poi il gol lo segna»

Massimo Piscedda, ex giocatore biancoceleste, ha parlato dei progressi fatti dalla Lazio nella partita col Bologna. Ecco le sue parole

PAROLE– «La Lazio ha scelto di giocare con i titolari perché di fronte c’era il Bologna, non una squadra di B. Il Bologna è una squadra importante, si trova a metà classifica ed è in salute e se vuoi batterla devi mandare in campo una buona formazione. I biancocelesti prendono meno gol perché hanno abbassato il baricentro, è una squadra più compatta ed ha buoni difensori. Romagnoli e Acerbi? Due giocatori diversi, ero sicuro che Acerbi all’Inter avrebbe fatto bene. Romagnoli ha arretrato un po’ la posizione, è perfetta per lui. La Lazio sta diventando intelligente: bada a non scoprirsi troppo, tanto sa che prima o poi il gol lo segna »