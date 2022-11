Piscedda: «La qualità di Luis Alberto non basta. Muriqi? Non è diventato Ronaldo»

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare di Luis Alberto e Muriqi. Ecco le sue parole

Massimo Piscedda è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare di Luis Alberto – la cui permanenza è molto discussa – e delle dichiarazioni di Muriqi direttamente dal Maiorca. Le parole dell’ex biancoceleste:

MURIQI – «Al Maiorca ha trovato un ambiente perfetto per lui. Con il tipo di gioco di Sarri però non credo che c’entrasse molto. Resta un giocatore normale, non è diventato Cristiano Ronaldo».

LUIS ALBERTO – «Il problema di Luis Alberto è che è stato soprannominato “Mago” e lui ci ha creduto. La qualità non si discute, ma per essere giocatore non basta solo questo».