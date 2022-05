Piscedda: «La Lazio subisce troppi gol da fermo. Sarri doveva lavorarci mesi fa»

L’ex biancoceleste Piscedda ha evidenziato il problema della Lazio sui tanti gol subiti da calcio piazzato

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Radiosei ha evidenziato il problema della squadra biancoceleste nel difendere sui calci da fermo.

PROBLEMA – «Non si può continuare a marcare a zona quando le difficoltà sono così evidenti. Da inizio stagione la Lazio subisce tantissimi gol così, squadra e allenatore ne avrebbero dovuto parlare mesi e mesi fa. A un ottimo allenatore preferisco avere ottimi giocatori ed è quello che manca alla Lazio».

RINFORZI IN DIFESA – « Romagnoli lo conosco bene e sarebbe un ottimo colpo anche se non è bravissimo in marcatura. I difensori vecchia maniera però non esistono più. Mi piacerebbe Hinteregger, di cui parlo da circa 6 anni».