Piscedda: «La Lazio è migliorata, ma la rosa è ancora un gradino sotto rispetto alle big»

L’ex biancoceleste Piscedda a calciomercato concluso ha analizzato la rosa della Lazio

Massimo Piscedda, ex biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha analizzato la rosa della Lazio a calciomercato concluso.

L’ANALISI – «Mi orienterei più sulla squadra che ha giocato con l’Inter rispetto all’undici scelto con la Samp. Un undici più robusto, magari con meno qualità, ma certamente più adatta alle qualità del Napoli. Su questo non c’è dubbio. La squadra di oggi è diversa da quella dello scorso anno, ma ha lo stesso valore oggettivo. Pensate che ha tre centravanti, Osimhen, Simeone e Raspadori, per fare un esempio. Ha tanti ricambi, diverse alternative, certamente ai nastri di partenza la metto tra le prima quattro. Rispetto alla Lazio hanno una rosa più completa, calciatori anche in panchina di uno spessore diverso. Detto questo, il mercato della Lazio è stato giusto per quello che gli serviva. Ora sta a Sarri fare le cose che ha sempre prospettato. Lazio migliorata, ma nel confronto con le altre rose è ancora in un gradino sotto».