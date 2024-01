Piscedda: «Perdere con l’Inter ci può stare, ma alla Lazio è mancata una cosa»

Massimo Piscedda ha così analizzato la sconfitta della Lazio in Supercoppa Italiana contro l’Inter: le sue parole

A Tmw, Massimo Piscedda ha così parlato del ko della Lazio con l’Inter in Supercoppa.

LE PAROLE – «La squadra non esce ridimensionata dalla Supercoppa, l’Inter è molto forte e poteva esserci anche una goleada, quindi alla formazione di Sarri in fondo è andata anche bene. Non doveva succedere, ma la Lazio è mancata in tutto mentre i nerazzurri sono stati perfetti. Perdere ci può stare però la Lazio non è stata presente sotto il profilo del temperamento. Evidentemente l’aria del deserto non ha giovato ai giocatori. In ogni caso la Lazio è stata costruita per raggiungere almeno il quarto posto e può arrivarci, pian piano sta recuperando anche perchè questo è un campionato che ti aspetta».