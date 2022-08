Piscedda: «A Torino una buona Lazio, punto da non buttar via»

L’ex biancoceleste Piscedda ha commentato il pareggio per 0-0 della Lazio in casa del Torino

Massimo Piscedda, storico ex biancoceleste, ai microfoni di Radiosei ha commentato il pareggio della Lazio per 0-0 in casa del Torino.

IL COMMENTO – «A Torino una buona Lazio, non è un punto da buttare via. Storicamente i Granata danno del filo da torcere ai biancocelesti e credo che Sarri abbia scelto una strategia giusta. E’ partito con un centrocampo più strutturato ed ha inserito la qualità quando la partita è cambiata. Marcos Antonio? Ha bisogno di tempo per essere inserito, non dimentichiamoci che parliamo di un 2000. Mi è piaciuta difensivamente la Lazio e non è solo una questione di singoli: tutti i sono aiutati e hanno garantito alla difesa una copertura maggiore».