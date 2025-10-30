Pisa Lazio: tifosi biancocelesti accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’Arena Garibaldi! Tutti gli aggiornamenti

Pisa Lazio, scorta della polizia per i tifosi biancocelesti diretti allo stadio. Le ultimissime notizie sulla sfida

La trasferta per la partita tra Pisa e Lazio ha visto una misura particolare: il divieto di accesso è stato imposto esclusivamente ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio. Una decisione che ha suscitato discussioni, poiché non ha riguardato l’intera tifoseria laziale, ma soltanto una parte di essa. L’obiettivo delle autorità era quello di ridurre i rischi legati all’ordine pubblico, limitando la presenza di gruppi considerati più a rischio.

Organizzazione della trasferta

Per i sostenitori della Lazio provenienti da altre regioni, invece, è stato consentito l’ingresso allo stadio. Questi tifosi sono stati accompagnati in maniera controllata: la polizia ha predisposto un servizio di scorta con quattro pullman e due minivan, che hanno condotto i presenti fino alla zona dell’Ikea, punto di raccolta stabilito per l’occasione. Da lì è partito il corteo delle forze dell’ordine, incaricato di garantire la sicurezza durante lo spostamento verso l’impianto sportivo.

Una volta organizzato il trasferimento, il gruppo di tifosi è stato accompagnato fino all’Arena Garibaldi, dove si sarebbe disputata la sfida. Le misure di sicurezza sono state mantenute alte fino all’inizio della gara, con un presidio costante delle forze dell’ordine per prevenire eventuali tensioni. L’episodio, riportato da quinewspisa.it, testimonia ancora una volta l’attenzione delle autorità nel gestire le trasferte calcistiche considerate delicate dal punto di vista dell’ordine pubblico.

