Pisa Lazio comincia in ritardo la partita di Serie A: ecco perché il fischio d’inizio è stato posticipato
Pisa Lazio, gara al via con cinque minuti di ritardo: il motivo del rinvio al fischio d’inizio. Tutti i dettagli sul match di Serie A
La partita Pisa Lazio, valida per la nona giornata di campionato e prevista alle 20:45 alla Cetilar Arena, ha preso il via con qualche minuto di ritardo.
Le squadre erano già pronte in campo quando l’arbitro Davide Massa ha dovuto rinviare il fischio d’inizio a causa di un problema tecnico: la ricetrasmittente di un assistente non funzionava correttamente.
Il guasto al microfono ha richiesto un rapido intervento per ristabilire la comunicazione tra i componenti della squadra arbitrale. Dopo circa cinque minuti, risolta la difficoltà, l’incontro è iniziato regolarmente.
