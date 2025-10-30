 Pisa Lazio comincia in ritardo la partita di Serie A: ecco perché il fischio d’inizio è stato posticipato
Connect with us

News

Pisa Lazio comincia in ritardo la partita di Serie A: ecco perché il fischio d’inizio è stato posticipato

News

Pagelle Pisa Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

News

Pisa Lazio 0-0: i biancocelesti non vanno oltre il pareggio

News

Dia Lazio, ancora una bocciatura per il senegalese: Sarri lo ha lasciato negli spogliatoi a Pisa. Cosa si attende il tecnico da lui

News

Pisa Lazio: tifosi biancocelesti accompagnati dalle forze dell’ordine fino all’Arena Garibaldi! Tutti gli aggiornamenti

News

Pisa Lazio comincia in ritardo la partita di Serie A: ecco perché il fischio d’inizio è stato posticipato

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Arbitro
2021 archivio Image Sport / Borussia Dortmund / cartellino giallo / foto Uefa/Image Sport

Pisa Lazio, gara al via con cinque minuti di ritardo: il motivo del rinvio al fischio d’inizio. Tutti i dettagli sul match di Serie A

La partita Pisa Lazio, valida per la nona giornata di campionato e prevista alle 20:45 alla Cetilar Arena, ha preso il via con qualche minuto di ritardo.

Le squadre erano già pronte in campo quando l’arbitro Davide Massa ha dovuto rinviare il fischio d’inizio a causa di un problema tecnico: la ricetrasmittente di un assistente non funzionava correttamente.

Il guasto al microfono ha richiesto un rapido intervento per ristabilire la comunicazione tra i componenti della squadra arbitrale. Dopo circa cinque minuti, risolta la difficoltà, l’incontro è iniziato regolarmente.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.