 Pisa Lazio, divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti. Il club: «Esprimiamo rammarico per i sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra»
Connect with us

News

Pisa Lazio, divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti. Il club: «Esprimiamo rammarico per i sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra»

News

Allenatore Juve, l'ex Roma Spalletti adesso è il favorito per la panchina bianconera: sarà il successore dell'ex Lazio Tudor

News

Lazio, la difesa di Sarri è un muro invalicabile! Ben due difensori biancocelesti sono tra i top del weekend - FOTO

News

Martinez Inter, il portiere è indagato dopo l'incidente vicino Appiano Gentile: le ultime sulla possibile presenza contro la Lazio

News

Lazio, l'ex arbitro Morganti: «Con Rovella si parte già con un ammonito. Sul mancato rosso di McKennie dico una cosa»

News

Pisa Lazio, divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti. Il club: «Esprimiamo rammarico per i sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra»

Lazio news 24

Published

8 secondi ago

on

By

tifosi_lazio_AS2_2732-e1715513668959

Pisa Lazio, divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti. Il comunicato del club dopo la clamorosa decisione

La S.S. Lazio rende noto ai propri sostenitori quanto segue in merito alle disposizioni adottate dalle Autorità competenti per la gara Pisa-Lazio del 30 ottobre 2025. La nota del club:

COMUNICATO – La S.S. Lazio informa i propri tifosi che, come comunicato dal Pisa Sporting Club e in conformità alla Determinazione n. 37/2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) del Ministero dell’Interno – adottata in data 28 ottobre 2025 – è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio per la gara Pisa–Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 allo Stadio Cetilar Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.

Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, comporta l’impossibilità per i tifosi biancocelesti di assistere alla partita in trasferta, con conseguente annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già acquistati, secondo le modalità comunicate dal club ospitante.

La S.S. Lazio, nel pieno rispetto delle decisioni delle Autorità competenti, esprime rammarico per i propri sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra anche in questa occasione.

Ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili.

LEGGI ANCHE – Pisa Lazio, decisione clamorosa: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti e settore ospiti chiuso. Il motivo

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.