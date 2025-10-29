News
Pisa Lazio, divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti. Il club: «Esprimiamo rammarico per i sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra»
La S.S. Lazio rende noto ai propri sostenitori quanto segue in merito alle disposizioni adottate dalle Autorità competenti per la gara Pisa-Lazio del 30 ottobre 2025. La nota del club:
COMUNICATO – La S.S. Lazio informa i propri tifosi che, come comunicato dal Pisa Sporting Club e in conformità alla Determinazione n. 37/2025 del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) del Ministero dell’Interno – adottata in data 28 ottobre 2025 – è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio per la gara Pisa–Lazio, in programma giovedì 30 ottobre 2025 allo Stadio Cetilar Arena Garibaldi – Romeo Anconetani.
Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, comporta l’impossibilità per i tifosi biancocelesti di assistere alla partita in trasferta, con conseguente annullamento e rimborso dei biglietti eventualmente già acquistati, secondo le modalità comunicate dal club ospitante.
La S.S. Lazio, nel pieno rispetto delle decisioni delle Autorità competenti, esprime rammarico per i propri sostenitori che avrebbero voluto seguire la squadra anche in questa occasione.
Ulteriori informazioni saranno rese note non appena disponibili.
