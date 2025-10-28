Pisa Lazio, decisione clamorosa: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti e settore ospiti chiuso. Il motivo della scelta arrivata a 48 ore dal match

Pisa Lazio: trasferta vietata ai tifosi biancocelesti e settore ospiti chiuso. Una scelta davvero sorprendente e che nessuno si aspettava.

La sfida Pisa Lazio si giocherà senza la presenza dei tifosi biancocelesti. È questa la decisione che, secondo quanto riportato da La Nazione, si profila da parte dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, a seguito delle valutazioni emerse durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in Prefettura.

La partita, molto attesa dai tifosi di entrambe le squadre, era già al centro dell’attenzione per motivi di sicurezza. Il settore ospiti dell’Arena Garibaldi di Pisa era stato completamente esaurito nel giro di poche ore, segno dell’entusiasmo con cui i sostenitori laziali avevano accolto la possibilità di seguire la loro squadra in trasferta. Tuttavia, la decisione ufficiale di vietare la trasferta per l’incontro Pisa Lazio comporterà ora la chiusura del settore ospiti e il conseguente rimborso dei biglietti già acquistati.

Secondo le prime indiscrezioni, la misura sarebbe stata presa per prevenire possibili tensioni tra le tifoserie, considerate le rivalità storiche e il rischio di episodi di ordine pubblico. La decisione, attesa a breve anche in forma ufficiale dalla Società Sportiva Lazio, rientra nelle disposizioni preventive adottate dalle autorità in casi considerati “a rischio elevato”.

Il match Pisa Lazio, valido per il campionato di Serie B, rappresenta una sfida importante sul piano sportivo ma ora destinata a disputarsi in un clima diverso, privo del calore e del colore del tifo ospite. Una scelta che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca ai tanti sostenitori biancocelesti che avevano già organizzato la trasferta in Toscana.

La società Pisa Sporting Club si è messa a disposizione per garantire un rimborso rapido ai possessori dei tagliandi del settore ospiti, mentre la Lazio è attesa nelle prossime ore con una nota ufficiale per comunicare le modalità operative ai propri tifosi.

Quella tra Pisa e Lazio si preannuncia dunque come una gara da vivere esclusivamente sugli spalti dell’Arena Garibaldi per i soli tifosi di casa e davanti agli schermi per i laziali. Resta la speranza, in futuro, che le due tifoserie possano tornare a condividere lo spettacolo del calcio nel rispetto reciproco e nella passione che contraddistingue il mondo sportivo.

Il divieto di trasferta segna così un nuovo capitolo nella storia recente di Pisa Lazio, una partita che, anche senza pubblico ospite, continua a far discutere.