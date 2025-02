Pirozzi esalta i suoi ragazzi: «Prestazione giusta, gara interpretata bene. C’è un dettaglio su cui però si può ancora crescere»

Pirozzi esalta i suoi ragazzi dopo la vittoria della Lazio Primavera contro l’Atalanta: ecco cosa ha detto il tecnico

Sergio Pirozzi ha parlato così dopo la vittoria in Lazio Atalanta Primavera. Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste.

LE PAROLE – «I ragazzi hanno interpretato bene la gara. La prestazione è giusta, questa è una squadra che ha sempre l’atteggiamento giusto. Oggi affrontavamo una squadra forte e non siamo mai stati messi in difficoltà. Dobbiamo ancora crescere nella gestione della palla ma c’è tempo per lavorare. La testa è già al Cesena, una squadra che gioca con ottimi attaccanti».