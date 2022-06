Pirlo: «Le ambizioni del Karagumruk mi hanno convinto»

Andrea Pirlo, nuovo allenatore del Fatih Karagumruk, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue parole

«Ho avuto tanti contatti, con diverse squadre, sia in Italia che all’estero, ma le ambizioni di questo club mi hanno convinto. Non è stato difficile scegliere. Questa avventura mi sembrava la scelta ideale per la mia carriera, non vedo l’ora di cominciare. Nella mia carriera ho sempre giocato per vincere. Sono qui per fare bene e per cercare di arrivare nelle prime posizioni della Super Lig. Porterò qui le mie idee, cercando di vincere e allo stesso tempo di giocare bene».