Pippo Inzaghi su Simone: «Si è messo in discussione, poteva essere il Ferguson della Lazio». Le parole del tecnico della Reggina sul fratello

Ai microfoni di Sky Sport, Pippo Inzaghi, oggi tecnico della Reggina, ha parlato di sui fratello Simone, in vista dell’Euroderby di stasera tra Inter e Milan, aprendo anche una piccola parentesi sulla sua esperienza alla Lazio.

PAROLE– «Lui si è messo in discussione con coraggio: poteva essere il Ferguson della Lazio, gliel’avrebbero fatto fare tutta la vita ma invece è andato in un grande club che aveva vinto lo Scudetto e venduto i giocatori migliori. Sta facendo un ottimo lavoro e non lo dico perché sia mio fratello, ha un’educazione che lo porta ad alzare poco la voce e questo non piace in Italia e in Europa »