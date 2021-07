Pippo Inzaghi: «Vinciamo noi, segna Immobile. Per me Ciro...»

Pippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport. Spazio ovviamente alla Nazionale e al momento di Immobile

L’ex attaccante della Nazionale Pippo Inzaghi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, affrontando diversi temi, su tutti la finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra e il momento di forma di Ciro Immobile.

Le sue parole: «Problema centravanti? Non lo è, noi abbiamo vinto il Mondiale nel 2006 con Materazzi capocannoniere a quota 2 gol… Mi auguro che in finale segni Immobile, che per me è un grandissimo attaccante. Ha fatto buonissime gare nel girone e buone anche dopo. Ha consentito all’Italia di giocare bene con un grande lavoro sporco. Sì, gli auguro un gol in finale, sarebbe la ciliegina sulla torta. Cosa consiglierei a Ciro? Direi che uno capace di fare 30 gol all’anno non ha bisogno di grandi consigli. I momenti complicati succedevano spesso anche a me, anche se di gol ne facevo parecchi. Immobile deve stare tranquillo e giocare con serenità. Pronostico? Uno a zero per noi, segnerà l’attaccante della Lazio».