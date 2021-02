Pippo Inzaghi: «La Lazio ha fatto la partita in casa dell’Inter»

Pippo Inzaghi ha commentato la gara della Lazio sul campo dell’Inter: ecco le parole del tecnico del Benevento

Pippo Inzaghi ha commentato la prestazione della Lazio di Simone nella gara di San Siro. Ecco le parole dell’allenatore del Benevento a Rai Sport:

«Non posso permettermi di dare consigli a mio fratello perché è più bravo di me. Gli dirò che mi è piaciuta la personalità e che ha fatto la gara in casa dell’Inter. Questo è un sinonimo di grande squadra. Le partite si possono vincere o perdere, ma quando le perdi in questa maniera penso che sarà contento. Quando un allenatore vede giocare la propria squadra in quel modo e perdi solo per le invenzioni degli attaccanti dell’Inter. La Lazio ha fatto la partita e questo credo sia importante per la crescita della sua squadra».