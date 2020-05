Pippo Franco: «Io e Lotito buoni amici ma spero la Lazio non vinca il campionato»

Pippo Franco, le parole del noto tifoso della Roma in merito all’accesa lotta scudetto tra Lazio e Juventus

Non ha mai nascosto la sua fede giallorossa ma è anche un buon amico del presidente della Lazio Lotito. Pippo Franco ha rilasciato un’intervista sulle colonne de Il Tempo in cui ha parlato della lotta scudetto.

«Ritengo che riprendere il campionato sia un azzardo. Continuano ad esserci diversi casi di positività, c’è il rischio di doverlo subito sospendere di nuovo. Sono romanista, è vero, ma non fazioso. Sono un buon amico di Claudio Lotito e spesso per questo vengo insultato. Ma dai laziali! Invece mi sento di dire che il presidente dei biancocelesti è un bravo imprenditore e che, a mio parere, sta facendo ottime cose con la Lazio. Certo, si dovesse riprendere, spero che non vinca il campionato».