Piovani choc! Il premio Oscar per “La vita è bella”: «Facevo le scritte contro la Lazio»

Nicola Piovani, compositore e premio Oscar per La vita è bella, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua fede calcistica, con una rivelazione choc sulla Lazio.

LE PAROLE – «Ero piccolissimo, sei-sett’anni, e sentivo dire: “Attenti ché a via Tunisi ci stanno i laziali!”, per me figure mitiche dell’impero del male. Partecipavo alle missioni pericolose dei più grandi: andavamo a scrivere sui muri di via Tunisi “Forza Roma abbasso la lazio” (minuscolo)».