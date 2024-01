Pioli su Mihajlovic: «Sinisa manca a tutti, così come mancherà una persona d’altri tempi come Riva». Le parole del tecnico del Milan

Stefano Pioli è intervenuto alle 14.15 in conferenza stampa alla vigilia di Milan Bologna. Il tecnico ha ricordato anche l’ex campione della Lazio, Sinisa Mihajlovic e Gigi Riva, scomparso pochi giorni fa..

MIHAJLOVIC E RIVA – «Non si può non ricordare Sinisa, una persona che manca a tutti noi, così come mancherà una persona di spessore, d’altri tempi, come Gigi Riva».