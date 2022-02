Pioli punta la Lazio: «Buttiamoci sulla Coppa Italia, è importante»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro l’Inter nel derby

Dopo aver vinto il derby in rimonta, Stefano Pioli punta alla sfida contro la Lazio in Coppa Italia. Le parole del tecnico a DAZN.

SODDISFAZIONE – «Dobbiamo continuare a crederci, gli ostacoli sono insormontabili per chi non ci crede. Non abbiamo ancora fatto niente ma è ovvio che sia una grandissima soddisfazione vincere in casa dell’Inter contro la migliore del campionato. Ora abbiamo una gara difficile in Coppa Italia».