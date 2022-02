Pioli: «La Lazio è tra le migliori del campionato, daremo il massimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Pioli ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel giorno della vigilia del match con la Lazio

Stefano Pioli parla così a MilanTV alla vigilia della gara di Coppa Italia con la Lazio.

«La Lazio è una squadra con grande storia e vittorie in Coppa Italia. Tanta qualità, soprattutto in avanti, tra le migliori del campionato. Il livello si alza ma vogliamo affrontare la partita bene. Il Derby 3 punti ottimi per la classifica ma sappiamo mancano 15 partite, c’è ancora tanta strada da fare e dobbiamo rimanere concentrati e preparare questo quarto di finale di Coppa Italia, una competizione dove vogliamo arrivare fino in fondo. Sono sicuro saremo preparati tatticamente e mentalmente. Vogliamo sempre dare il meglio e poi faremo i conti. L’appuntamento di domani è da dentro fuori ed è importantissimo. Arriveranno le difficoltà ma con gli atteggiamenti giusti si possono superare. Un singolo non può decidere le sorti di una squadra, alla lunga sono motivazioni e principi a far la differenza. Giroud deve continuare così ma soprattutto la squadra deve continuare a giocare un calcio propositivo. Contro la Lazio una partita importante, schiererò la squadra migliore in base alle condizioni dei miei»