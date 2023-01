Pioli a Dazn: «Non stiamo giocando come sappiamo e parecchie...»

Pioli, il tecnico rossonero commenta a caldo la roboante sconfitta contro la Lazio analizzando gli errori dei suoi giocatori

Ai microfoni di Dazn al termine della roboante sconfitta contro la Lazio, ha parlato Stefano Pioli il quale analizza con l’amaro in bocca, il match di questa sera.

PAROLE – «Dobbiamo tornare velocemente a Milanello a lavorare per bene. Non stiamo fornendo le prestazioni a cui siamo abituati. In questo momento sono tante le cose che non funzionano, sia sotto l’aspetto tattico che mentale, come si è visto nei primi due gol. Abbiamo sbagliato delle letture.»

«Nelle ultime due settimane non abbiamo portato a casa risultati positivi, è evidente che siamo in difficoltà. Non è semplice, in questo momento le cose non ci riescono bene. Il problema non è tanto con la palla, ma senza.»

«Ci sono poche coperture poca lucidità. Ci vuole maggiore comunicazione. Conosco solo un modo per lavorare e sviluppare le situazioni in cui pecchiamo, ovvero lavorare, lavorare, lavorare. L’approccio è uno dei problemi»