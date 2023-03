Pinto: «Il derby? Una grande squadra pensa una partita per volta»

Pinto, il ds giallorosso prima della sfida della Roma contro la Real Sociedad ha replicato alla domanda inerente al derby di domenica

Domenica sia la Roma che la Lazio non vogliono sbagliare la stracittadina, ma in casa giallorossa la priorità è la Real Sociedad, e lo conferma Mourinho ma anche Tiago Pinto ai microfoni di Sky Sport

PRIORITA’ – La Conference che abbiamo vinto è passata, va al museo. Derby? Quando giochiamo ogni tre giorni non possiamo pensare a quello che succederà dopo. Rui Costa mi diceva sempre che una squadra grande non esulta troppo quando vince e non si deprime quando perde. Oggi dobbiamo essere 100% concentrati sulla nostra partita, non possiamo pensare alla prossima