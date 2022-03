La vita di Pino Wilson, lo storico capitano della ‘banda Maestrelli’ – VIDEO

Chi era Pino Wilson, lo storico capitano della ‘banda Maestrelli’ scomparso stanotte all’età di 77 anni

Pino Wilson se ne è andato all’improvviso. Addio allo storico capitano dello scudetto della Lazio del 1974, quello di Maestrelli, Chinaglia e tutti gli altri ragazzi rimasti leggenda.

Pino arriva alla Lazio nel 1969, insieme a Chinaglia, dall’Internapoli. Con Maestrelli nasce fin da subito un legame incredibile. Insieme vincono il primo scudetto del 1974, rimasto per sempre nella storia della Lazio. Per le generazioni a seguire, Wilson è rimasto comunque ‘Il Capitano’. In carriera, oltre al tricolore con i biancocelesti, ha vinto un campionato NASL (con i Cosmos), e una Coppa delle Alpi, sempre con la Lazio, nel 1971. Chiude con il calcio nel 1980.