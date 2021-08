Wilson: «Correa non si poteva più tenere, sul mercato...»

Wilson ha spiegato come fosse ormai difficile tenere Correa nella situazione che si era creata. Ancora speranze sul mercato

Pino Wilson, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb, ha analizzato la situazione Correa e l’ultimo scorcio di mercato:

«L’addio di Correa era nell’aria. Era stato programmato da tempo. Quando un giocatore vuol andar via, diventa difficile tenerlo. E’ importante comunque che la Lazio abbia preso il gusto corrispettivo. Correa è un bel giocatore, può fare la differenza».

SUL MERCATO – «La Lazio ha preso un centrocampista come Basic e non si ferma qui, almeno un altro giocatore arriverà. E anche se non dovesse arrivare credo sia una Lazio competitiva per tornare in Champions. E’ stato in ogni caso un mercato molto normale, non ci sono stati grandi movimenti a parte Lukaku».