Pino Insegno Lazio: «Il gruppo è fondamentale; a Dele-Bashiru la palla NON GLIELA LEVI»

Le parole di Pino Insegno, noto tifoso della Lazio, dopo la vittoria di ieri dei biancocelesti contro il Venezia

Pino Insegno ha parlato a Radio Laziale dopo la vittoria della Lazio di ieri contro il Venezia. Di seguito le sue parole.

TIFO IN FAMIGLIA – «Tutti e quattro i miei figli sono della Lazio, nonostante la madre sia della Roma. Per loro potrebbe essere facile cambiare e tifare Roma, Juve, Milan o Inter. Ma hanno scelto la Lazio, e se la scegli vuol dire che hai carattere. La goliardia poi è bella, anche il derby che per fortuna è alla diciannovesima giornata (ride, ndr.). Quello che riescono a fare i tifosi poi è pazzesco, come anche alcuni striscione con quelle battute tipo ‘Oh nooo’. Certe cose non ti vengono in mente».

VITTORIA DI IERI – «Il gruppo è fondamentale. Dele-Bashiru è un Leao ‘cattivo’, la palla non gliela levi e anzi ti si trascina dietro. E poi c’era un ricambio in panchina incredibile, per esempio non hanno giocato Tavares, Gila, Cataldi, Patric e altri. Castrovilli mi ha fatto ben sperare quando è entrato. Ieri la Lazio una bella squadra, anche Castellanos che appare all’improvviso. Tutti si sono sacrificati, era una rosa protesa all’attacco. Sono orgoglioso della prestazione. Non ci esaltiamo, non facciamo come quegli altri (i tifosi della Roma, ndr.). Abbiamo una squadretta che ora funziona, è operaia. Il mercato non è finito, ma non so che non si può prendere di più. C’è quel Folorunsho, che a Napoli non gioca. Sarebbe un bel ricambio nonostante il centrocampo molto folto».